Krzysztof Skiba jako Krystyna Pawłowicz. "Jadłem rękoma sałatkę. Odjęło im mowę"

Przed Pałacem Prezydenckim było mnóstwo wycieczek. Gdy jadłem tam sałatkę, pewna kobieta w tłumie wycieczkowym powiedziała do drugiej "Zobacz, to jest ta posłanka!". Na Placu Zamkowym było najwięcej policji! Idę na tle radiowozów. Mieliśmy gotową scenografię. Przed Kolumną Zygmunta były dwie interakcje. Podeszło do mnie małżeństwo i mówią "Panie Krzysiu, można zdjęcie?". Ja na to "Dziś jestem panią Krystyną", a oni na to "No to pani Krystyno, prosimy o zdjęcie". Później podbiegł jakiś człowiek, który krzyczał na mój widok "Do Tworek, do Tworek!". Jak się odwróciłem, powiedział "Poznaję cię! Ty jesteś Skiba z Big Cyca".