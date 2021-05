Sosnowiec. Wizyta Jurka Owsiaka. Otworzył rondo im WOŚP

W uroczystości nadania skrzyżowaniu nazwy WOŚP wziął udział Jurek Owsiak. - Orkiestra nie dzieli, orkiestra łączy - od trzech dekad, tyle ile trwa nowa Polska. To jest najpiękniejsze, co nam się wszystkim udało - mówił w Sosnowcu Owsiak. - Pamiętajcie, że jak gramy, gdziekolwiek nie jesteście, to orkiestra do was wraca. Gdy w zimie marzniecie i zbieracie pieniądze to później przychodzi taki moment jak dziś. To wraca do was w postaci sprzętu medycznego. Jesteśmy razem i to jest najpiękniejsze. Chcemy żeby sprzęt, który kupujemy był jak najlepszy. Dziękuję medykom, którzy go używają. Ciągle kupujemy sprzęt, to radosne i bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję wszystkim, którzy z nami grali, a także tym, którzy nam nie przeszkadzają – dodał.