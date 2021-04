Sosnowiec. Trzy ronda zyskały nowe nazwy. Jedno z nich "należy” do WOŚP

- W Sosnowcu będziemy mieli Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To podziękowanie dla Jurka Owsiaka, ale też dla Was. Dla Wolontariuszy, sztabów, dla tych, którzy są z Orkiestrą, którym Orkiestra pomogła, dla tych, którzy każdego roku sprawiają, że zbiórka ma sens, a miliony pomagają wszystkim. W Sosnowcu gramy z WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej! Dlaczego akurat to rondo? Tuż obok od lat odbywa się największy w województwie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Park przy Górce Środulskiej to już symbol finału WOŚP – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - Wierzę, że w 2022 roku finał, zatrzymany przez pandemię, powróci, a my znowu będziemy wspólnie świętowali – dodał.