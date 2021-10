Numery telefonów polityków PiS wyciekły. WP: Parlamentarzyści otrzymali zalecenia

Zmienić dane telefoniczne w komunikatorach internetowych, a o podejrzanych sytuacjach informować organy rządowe - to zalecenia przedstawicieli rządu PiS dla parlamentarzystów tej partii w związku z kolejnym wyciekiem danych. We wtorek światło dzienne ujrzał dokument zawierający telefony do najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy. Posłowie i senatorowie PiS w nieoficjalnych rozmowach z Wirtualną Polską nie kryją zdenerwowania z powodu wycieku.