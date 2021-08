Skiba: Kukiz nadal uważa, że jest antysystemowcem. Kaczyński ustawia go jak pionka

Jakiś czas temu napisałem spory tekst na Facebooku, który miał tysiące udostępnień i odbił się szerokim echem. To było jeszcze przed "lex TVN". Był to list do Pawła. Apelowałem, by dał sobie spokój z polityką i wrócił do muzyki. To był szczery list dawnego kumpla. Już wtedy te kilka głosów Kukiza było potrzebnych prezesowi do większości. Paweł chyba chciał takiej sytuacji. Nie wiem, czy wszystkie magazyny Portu Gdańsk, który jest jednym z największych portów na świecie, mogłyby pomieścić jego ego. Paweł później do mnie zadzwonił i przez dwie godziny tłumaczył po co to robi.