Polska nie dostanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Wiceprzewodnicząca PE bez ogródek

- Mam wielki szacunek dla narodu polskiego i podziwiam to, co zrobił dla zjednoczenia Europy. Skoro jednak rząd dąży do konfrontacji, Unia nie ma innego rozwiązania - stwierdziła Katarina Barley. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego odniosła się do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedziała dotkliwe konsekwencje.