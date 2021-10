Donald Tusk: ostrzegałem, że marsz na polexit jest projektem serio

- Dam przykład z dzisiaj. Informacja, że strona białoruska strzelała do polskich żołnierzy i pograniczników na granicy. No słuchajcie, to jest sprawa, ja wiem, że oni potrafią najdziwniejsze rzeczy wymyślać albo prowokować, ale przecież jeśli to jest prawda, to jest to dokładnie sytuacja, która wymaga wniosku o tak zwane konsultacje z artykułu 4 NATO - stwierdził Tusk. - Kiedy była aneksja Krymu, chociaż było to dość daleko od polskiej granicy, myśmy się nie wahali z prezydentem Komorowskimi poprosiliśmy o konsultacje w ramach artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego - przypomniał. - Jeśli żołnierze białoruscy strzelają do Polaków na granicy, to jest tak poważne, że z tego się wyciąga natychmiast konsekwencje, bo jest to kolejna taka groteskowa gra propagandowa - ocenił Tusk.