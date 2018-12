Wotum nieufności odrzucone. Schetyna nie zastąpi Morawieckiego

Kolejny raz się nie udało. PO złożyło wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego, proponując kandydaturę Grzegorza Schetyny. 163 posłów głosowało za, 233 przeciw a 20 osób wstrzymało się od głosu.

Wieczorna debata w Sejmie rozpoczęła się od przemówienia Grzegorza Schetyny . – Próbowaliście wmówić Polakom, kłamstwo, że wszyscy oprócz was są złodziejami. A okazuje się, że to jesteście patronami największych afer, właśnie wy – grzmiał lider PO.

"Pojechał pan na wieś, zjadł pan trochę twarożku, zakręciło się w głowie"

Na ripostę polityków PiS nie trzeba było długo czekać. – Zamienić rząd Mateusza Morawieckiego, na rząd niedoszłego premiera Grzegorza Schetyny, to jak zamienić ferrari na trabanta albo na hulajnogę. Nikt na to nie pójdzie. - mówił Marcin Horała w Sejmie. - Dlatego proponuję, niech każdy dalej zajmuje się tym do czego każdy został stworzony, co mu dobrze wychodzi. Premier Morawiecki rządzeniem Polską, a niedoszły premier Schetyna niszczeniem Nowoczesnej – dodał polityk.