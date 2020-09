Wotum nieufności dla Kaczyńskiego. Znamy plan Platformy

- To absolutna klęska strategii Jarosława Kaczyńskiego. Proszę zwrócić uwagę na szereg polityków, którzy mówili, że Ziobro wyleci z rządu. To m.in. marszałek Terlecki, Beata Mazurek, Joachim Brudziński czy Marek Suski , który wyrasta na jakiegoś lidera. Potem mówiono, że warunkiem odejścia z rządu będzie dymisja prokuratora krajowego. Tymczasem jeśli ktoś, coś oddaje to Mateusz Morawiecki, bo będzie musiał podzielić się władzą w rządzie z Kaczyńskim - mówił Nitras.

Polityk dodał, że "rundę wygrał Ziobro", ale to nie przesądza o wyniku całego starcia, bowiem, tak jak w boksie, to jest obliczone na około dziesięć rund.

Jarosław Kaczyński wicepremierem. Będzie wniosek o wotum nieufności

Nitras pytany był także o to, czy to dobry termin na składanie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Ten krok krytykował choćby były premier Leszek Miller, który w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski powiedział , że "Kaczyński nie zwolni Ziobry dlatego, że chce tego opozycja" i nazwał tą decyzję "brakiem politycznego myślenia". Nitras mocno odgryzł się politykowi Lewicy.

- Mógłbym odbić piłkę i zapytać, czy takim fantastycznym pomysłem było wystawianie w wyborach Roberta Biedronia? Gdybym to ja podejmował decyzję, to ludzie z tak długimi życiorysami, także w partii komunistycznej, nie mieliby miejsca na naszych listach wyborczych (Miller kandydował do europarlamentu z list Koalicji Europejskiej - przypis. red.). Ci wszyscy pseudospecjaliści, którzy mówili, że zgłaszając wotum nieufności wzmocnimy Ziobrę nie wzięli pod uwagę, że to on wygra - atakował Nitras.