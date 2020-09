Hanna Gill-Piątek odeszła od Biedronia i wybrała Hołownię. "Jeśli Robert ma żal, to przeproszę"

Jak jako pierwsza informowała Wirtualna Polska, Hanna Gill-Piątek odeszła z partii Wiosna. Posłanka przyznaje, że o odejściu nie rozmawiała z Robertem Biedroniem. - To nie czas, by sięgać po telefon. Przecież nie mogłam zadzwonić i powiedzieć: "Hej, Robert, nie widzę dalej sensu pracy z tobą. Idę do Szymona". Transfery lubią ciszę – mówi tvn24.pl Hanna Gill-Piątek.

Przyznaje, że o zmianie barw partyjnych myślała od lutego. – Jeśli Robert ma do mnie żal, to go przeproszę – deklaruje posłanka. Jednocześnie zapowiada, że trwają rozmowy z politykami z innych partii, żeby przyłączyli się do ruchu Szymona Hołowni.