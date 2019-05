Wołomin. Ksiądz z wyrokiem. Uprawiał seks z niepełnosprawną 13-latką

Sąd w podwarszawskim Wołominie skazał księdza Bogdana S. na trzy lata bezwzględnego więzienia. Duchowny uprawiał seks z 13-letnią upośledzoną intelektualnie parafianką.

Duchownemu postawiono dwa zarzuty: doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Groziło mu 12 lat więzienia.

1 marca 2019 r. Bogdan S. usłyszał wyrok. Mężczyzna został skazany na trzy lata więzienia, jednocześnie uniewinniając go z zarzutu nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Otrzymał również trzyletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej (na odległość nie mniejszą niż 20 metrów). Nie może także przez 15 lat "zajmować wszelkich stanowisk oraz wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi". Sąd nakazał również duchownemu zapłacenie pokrzywdzonej 50 tys. zł nawiązki.

