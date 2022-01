Wniosek nieufności wobec Kamila Bortniczuka. Debata w Sejmie

Z kolei Marzena Okła-Drewnowicz powołała się w swojej wypowiedzi na konferencję prasową Łukasza Mejzy. - To jest pana błąd, to jest pana odpowiedzialność, panie ministrze. Pan po tej konferencji powinien wystąpić do premiera o dymisję Łukasza Mejzę. (...) To, że pan niczego złego nie widział w pracy z nim, nie mieści mi się w głowie - oceniła posłanka KO.