Afera Łukasza Mejzy. KO składa wniosek o wotum nieufności dla Bortniczuka

Borys Budka pytany był także o to, czy opozycja - według twierdzeń Mejzy - rozmawiała z nim na temat tego, by nie popierał obozu rządzącego - odparł, że "Mejza jest politycznym oszustem". - Wszedł do parlamentu z list PSL, po czym natychmiast zaczął popierać rząd. Mogę zapewnić - nikt nigdy nie będzie rozmawiał z tym człowiekiem, to człowiek, który powinien zniknąć z życia publicznego - odpowiedział.