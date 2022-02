"Do końca sierpnia musimy być gotowi na scenariusz z nowym wariantem COVID-19". Wiceprezes Moderny ostrzega

Dan Staner to wiceprezes Moderny odpowiadający za Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Koncern ten produkuje m.in. szczepionki przeciwko COVID-19. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawą" Staner wskazuje, że do końca sierpnia powinniśmy być gotowi na to, że może się pojawić kolejny wariant koronawirusa.