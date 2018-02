Wiadomo dlaczego dotacja Rydzyka jest blokowana. Chciał pieniędzy bez pokazywania faktur

Ojciec Tadeusz Rydzyk, pomysłodawca Geotermii Toruńskiej poskarżył się niedawno, że na konto jego fundacji wciąż jeszcze nie dotarł przelew 19,5 mln zł z rządowego funduszu ochrony środowiska. Okazuje się, że liczył na pieniądze bez pokazywania faktur - dowiaduje się WP.

- Dotacja nie trafia na konto do dyspozycji spółki. Najpierw musi ona udokumentować swoje koszty. Oczekiwanie, że ktokolwiek otrzyma pieniądze do dyspozycji, a bez weryfikacji jest niezasadne - ujawnia znający kulisy sprawy urzędnik funduszu.

Skarga ojca na PiS

To odpowiedź ostre słowa ojca Tadeusza Rydzyka, który poskarżył się dziennikarzom, że dotacja dla jego toruńskiej ciepłowni jest "przyznana, ale nie dana". - Mimo, że rządzi PiS, to wcale nie jest nam łatwiej. Dlatego mam zaufanie do rządzących bardzo ograniczone. To wszystko powinno już być i działać. Dwa i pół roku walczymy o to, co otrzymują inni obywatele - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.