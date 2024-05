Wiadomo, co pogrąża Magdę G. "Za darmo nie wstawiają postów"

- Jestem ogromnie zdziwiona. To była jednorazowa historia, obudowana wszystkimi wymogami w ramach mediów społecznościowych. To jest sprawa, która jest u moich adwokatów, ja się nią nie zajmuję - zwierzyła się Magda G. serwisowi Plejada. Prokuratura oskarża znaną restauratorkę o promowanie wina na Facebooku, co stanowi złamanie zakazu reklamowania alkoholu.