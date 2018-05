Wałęsa skomentował aferę wokół Lecha Kaczyńskiego. Gorzki wpis

Nie milkną echa artykułu "Gazety Wyborczej" nt. Lecha Kaczyńskiego. Dziennik postawił tezę, że pełniąc funkcję prokuratora generalnego, naciskał on na postawienie "ciężkich oskarżeń" Tomaszowi Komendzie. Głos w sprawie zabrał były prezydent Lech Wałęsa.

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Lech Wałęsa. Przy okazji oberwało się też Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Być kiedyś ministrem sprawiedliwości i nie znać podstawowej zasady domniemania niewinności i będąc teraz emerytem, na L4 pobierając ZUS - pracować. Po co ja ich kiedyś obu wziąłem do Kancelarii Prezydenta? Dziś mam 'zapłatę' za to, że kiedyś miałem dobre serce" - napisał były prezydent.