"Gazeta Wyborcza" obciąża Lecha Kaczyńskiego. Jest reakcja Prokuratury Krajowej

"Gazeta Wyborcza" twierdzi, że Lech Kaczyński - jako prokurator generalny - naciskał na postawienie "ciężkich oskarżeń" Tomaszowi Komendzie. Artykuł wywołał falę komentarzy. Oświadczenie w sprawie wystosowała Prokuratura Krajowa.

"Nieprawdziwe informacje"

Co na to Prokuratura Krajowa? W opublikowanym na stronie internetowej oświadczeniu odpiera zarzuty, pisząc, że artykuł "zawiera nieprawdziwe informacje", a Lech Kaczyński nie wpływał na decyzje o postawieniu mężczyźnie zarzutów.

"Nieprawdą jest, że w 2000 r. ówczesny Prokurator Generalny Lech Kaczyński wpływał na decyzje Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o przedstawieniu Tomaszowi Komendzie zarzutów popełnienia przestępstwa. Zarzuty zgwałcenia skutkującego śmiercią pokrzywdzonej zostały podejrzanemu postawione 18 kwietnia 2000 r., czyli na dwa miesiące przed powołaniem Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego" - czytamy.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że w dokumentacji sprawy nie ma żadnych poleceń Prokuratora Generalnego dotyczących sposobu zakończenia tego postępowania; zwraca też uwagę, że akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Komendzie został skierowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu 2 kwietnia 2001 r. i zawierał te same zarzuty, które zostały ogłoszone rok wcześniej.