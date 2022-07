W tym regionie wrze coraz mocniej. Wejdzie tam Rosja?

"Należy to traktować poważnie"

Belik, przesyłając oświadczenie Ignatiewa do rosyjskiej agencji prasowej RIA Novosti, napisał, że chęć samozwańczej Republiki Naddniestrza do przyłączenia się do Rosji "należy traktować poważnie" i jest ona "kierunkiem na najbliższą przyszłość" z powodu zamieszkania regionu przez osoby rosyjskojęzyczne.