Ostrzeżenie z Mołdawii. "Jeśli Odessa upadnie, będziemy następni"

Jako jeden z możliwych scenariuszy, który mógłby zablokować przyszłe ruchy Putina w regionie Gosu byłoby uzyskanie przez Mołdawię statusu kraju kandydata do UE. Jednak jak zaznacza ekspert, w tym momencie jest to blokowane przez niepewną sytuację Naddniestrza, co potęguje tylko obawy Kiszyniowa.