Dla Ławrowa słowa o potrzebie mobilizacji UE i o konieczności zbrojenia się krajów europejskich to prowokacja i dowód na to, że Unia przeszła od bycia "konstruktywną platformą gospodarczą" do roli "agresywnego i wojowniczego" komentatora wojny Rosji na Ukrainie. Każda zapowiedź dozbrajania walczącej Ukrainy i plany budowy militarnego zaplecza Europy to dowód na "szczególne ambicje" NATO.