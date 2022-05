Ukraina nie wierzy w dostawy broni od Niemców. Kułeba: "już nie czekamy"

Sprawa opóźniających się niemieckich transportów i nieustających zmian deklaracji poruszył dziennikarz włoskiego dziennika "La Repubblica", z którym Kułeba rozmawiał. Wywiad, który ukazał się we wtorek zwraca uwagę na to, że o niesłowności rządu Niemiec mówili żołnierze w Donbasie. Rozmówca pyta, czy to prawda. Korzystam z tego wywiadu, by ponownie prosić Zachód, aby przysłał nam wszystkie działa kalibru 155 mm i tyle wyrzutni rakiet, ile tylko może" - enigmatycznie odpowiedział polityk.