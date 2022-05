Australijski strateg o Ukrainie: "To będzie długa wojna"

"Będzie to wymagało strategicznej cierpliwości ze strony NATO, Europy i Stanów Zjednoczonych, aby nadal wspierać odważnych Ukraińców. Tym bardziej jest to powód, dla którego każda demokracja, w tym Australia, powinna zapewniać jak najwięcej pomocy gospodarczej, humanitarnej i wojskowej, aby zapewnić ostateczną klęskę Rosji" - kwituje ekspert, podkreślając, że choć perspektywa długiej wojny może być przerażająca, to zwycięstwo Rosji, które zachęciłoby do dalszej agresji i militarnych awantur w przyszłości, jest znacznie, znacznie gorsze.