Rosjanie: "żadnych ustępstw". Gotowi wytrzymać sankcje znienawidzonego Zachodu

Badania przeprowadziła rosyjska autonomiczna pozarządowa organizacja non-profit, Levada Analytical Center. Ten sam ośrodek przeprowadził też w marcu, we współpracy z amerykańską organizacją badania opinii publicznej, sondaże dotyczące nastawienia Rosjan do USA i odwrotnie. Jak donosi biznesowy portal informacyjny bneIntelliN, nastąpił znaczący zwrot we wzajemnych ocenach społeczeństw. Stosunek ludności do USA był zasadniczo pozytywny przez prawie wszystkie ostatnie trzy dekady, od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku, aż do końcówki zeszłego roku, czy też do 24 lutego tego roku.