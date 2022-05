Wojna w Ukrainie. Zwłoki Rosjan zostawione pod Kijowem. "Traktują ich jak śmieci"

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow

Zadaniem naszych wojsk, ale również całego sektora obronności jest niszczenie do zera zdolności rosyjskiej armii, aby kwestia niepodległości Ukrainy nigdy więcej nie znalazła się na rosyjskiej agendzie. Jedyne, czego nam dzisiaj brakuje, to samoloty. Bo dzisiaj niestety Rosji dominuje na niebie. Zwłaszcza z wykorzystaniem lotnictwa strategicznego, które oddaliśmy im po porozumieniu z 1994 roku. Samoloty, które kiedyś patrolowały nasz kraj, dziś niestety... To smutne, ale wyciągniemy wnioski z tych lekcji.