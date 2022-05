Na Kremlu "trwają dyskusje o tym, kto zastąpi Putina"

Wśród rosyjskich elit coraz częściej ma się rozmawiać także o "przyszłości po Putinie". "Nie chodzi o to, że chcą oni teraz obalić Putina, ani o to, że knują spisek, ale istnieje zrozumienie (lub życzenie), że nie będzie on rządził państwem być może w przewidywalnej przyszłości" - wyjaśnia jeden z rozmówców. "Prezydent spieprzył sprawę, ale może wszystko naprawić później, dochodząc do jakiegoś porozumienia (przyp. red. z Ukrainą i Zachodem)" - dodało inne źródło, przyznając, że niektórzy urzędnicy Kremla po cichu dyskutują o potencjalnych następcach Putina. Wśród nich mają być m.in. mer Moskwy Siergiej Sobianin czy były prezydent Dmitrij Miedwiediew.