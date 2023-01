W Konfederacji wrze. Poszło o miejsca na listach wyborczych

- Sam pomysł odwoływania gwarancji jest absurdalny. Gwarancja, którą można odwołać, to nie jest żadna gwarancja. Wielokrotnie obiecywaliśmy sobie wspólny start w tym samym składzie. Jeśli do tego nie dojdzie, oznaczać by to musiało, że Konfederacja nie różni się niczym od pozostałych partii, w których brutalna i niehonorowa walka o stołki jest ważniejsza od idei - dodał.