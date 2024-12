W koalicji spodziewają się dymisji ministra. Dariusz Wieczorek czeka na decyzję Donalda Tuska

Niemniej premier ma zdawać sobie sprawę z powagi wszystkich zarzutów względem szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego, o których od kilku tygodni donoszą media . Potwierdzają to nasi rozmówcy z KO. - Dariusz Wieczorek musi bardzo precyzyjnie wyjaśnić wszystkie te kwestie - mówi Wirtualnej Polsce poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.

Przyznaje, że działalność Wieczorka wzbudza krytyczne opinie w koalicji. I wymaga reakcji. - Słyszałem, że ministrowie z Lewicy również krytykują to, co zrobił pan minister Wieczorek . Otoczenie pana premiera bardzo dokładnie te kwestie oceni i myślę, że niebawem będziemy wiedzieć na ten temat więcej - mówi nam poseł Witczak.

Jak długo zatem minister Wieczorek utrzyma się na stanowisku? - To jest pytanie do premiera. Jestem przekonany, że współpracownicy Donalda Tuska bardzo dokładnie analizują te sytuacje - dodaje polityk KO.

Czy szef resortu nauki spotkał się już z premierem w tej sprawie? - Jeśli nie doszło jeszcze do spotkania, to ta sprawa niewątpliwie jest analizowana. Dymisja ministra to bardzo poważna sprawa, która nie przynosi chluby ministrowi Wieczorkowi. Nikt nie może tego lekceważyć - przyznaje Mariusz Witczak.