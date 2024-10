Zmiana prezesa IDEAS NCBiR. Gdula i Wieczorek bezpieczni. Nowa Lewica nie wycofuje rekomendacji

Mimo powszechnej krytyki rekomendacja dla Gduli nie zostanie wycofana przez Nową Lewicę. Tym bardziej nie będzie dotyczyć to ministra nauki Dariusza Wieczorka, który we wtorek w Sejmie bronił decyzji o zmianie szefa IDEAS NCBiR. - Nie ma powodów do dymisji ani wiceministra Gduli, ani ministra Wieczorka - przyznał pytany przez Wirtualną Polskę wiceminister Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.