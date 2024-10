Sprawa IDEAS NCBIR. Gdula dostaje po głowie

"Cześć osób jest zaniepokojonych zmianami prezesa w IDEAS NCBIR. Przypominam, że jest to spółka z o. o. powołana, żeby komercjalizować wyniki badań. W 2023 jej wynik finansowy to STRATA 28 mln. Przychody to zaledwie 173 tys. W tej sytuacji rada nadzorcza wybrała nowy kurs" - pisał m.in. wiceminister na portalu X. Wpis był o tyle niefortunny, że internauci natychmiast wychwycili zawartą w nim nieprawdę i zostało do niego dołączone sprostowanie.