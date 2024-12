W sieci burza po doniesieniach WP. "Standardy ministra Wieczorka"

"To zestawienie jest mocno bulwersujące zapewne dla każdego przeciętnego człowieka. Jestem też zaniepokojona podejściem do działaczki związkowej, reprezentantki pracowników" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"A to jest, z punktu widzenia koalicji, najbardziej istotny wątek tej całej historii. I bardzo powszechny. Od zaprzysiężenia przyglądam się zmianom w różnych instytucjach - temu, jak nowa władza traktowała pracowników, jak zwalniano menadżerów itd. OGROMNA część z nich mówiła: "nie głosowałem/am na PiS", "głosowałem/am za zmianą standardów" etc. Tyle że zmiana standardów w wielu miejscach okazała się iluzją. A ci ludzie zasilają dziś szeregi rozczarowanych. I oni prawdopodobnie będą tą grupą, która nie pójdzie do wyborów. Konsekwencje to sobie sami przeanalizujcie" - napisała dziennikarka Anna Wittenberg.