Burza wokół min. Wieczorka. Leszek Miller: "Knajackie metody"

Dr Andrzej Dybczyński był prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz od lutego 2023 do lutego 2024 r. Został powołany przez ministra Przemysława Czarnka. Po zmianie władzy ministrem nauki został Dariusz Wieczorek, polityk Nowej Lewicy, który postanowił wprowadzić zmiany w SB Łukasiewicz. 7 lutego doszło do spotkania ministra Wieczorka z prezesem Dybczyńskim, na którym szef resortu przekazał, że oczekuje dymisji Dybczyńskiego. Ten złożył rezygnację 9 lutego, a 14 lutego pojechał do ministerstwa po dokument odwołania.