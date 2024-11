Kolejne oskarżenia pod adresem ministra Wieczorka. Były szef sieci badawczej zdradza kulisy

- Robię to ze względu na kolejną aferę w ministerstwie nauki, to jest próbę wymuszenia rezygnacji na panu rektorze Kopce z Grudziądza groźbą zamknięcia jego uczelni - tłumaczy były szef Łukasiewicza. - To jest przecież sytuacja podobna do tej, która spotkała mnie. I pokazuje, że to nie był wyjątek, jakieś tam wkurzenie się ministra na stawiającego mu się prezesa, na które machnąłbym ręką, bo wkurzałem każdego ministra nauki, tylko że najwyraźniej jest to typowy sposób postępowania osoby, która piastuje funkcję ministra nauki w Polsce – twierdzi.