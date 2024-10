"Bunt" naukowców i apel do Tuska. Minister: "To nie miotła, skończyła się kadencja. Zmiana prezesa bez znaczenia dla badań"

Hołownia: "Nie zdążyłem się zapoznać"

Z informacji WP wynika, że o sytuacji w IDEAS NCBR we wtorek rano minister nauki rozmawiał z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w odpowiedzi na pytanie dziennikarza WP, czy niepokoi go protest naukowców, przyznał, że nie zna jeszcze sprawy. – Ostatnio znajduję tyle powodów do niepokoju, że nie jestem w stanie już tego niepokoju podzielić. Ostatnio mój głęboki niepokój budzi to, co dzieje się w Totalizatorze Sportowym. Sprawy z IDEAS NCBR nie zdążyłem rozpoznać, muszę się z nią gruntownie zapoznać.