Pojechał na wakacje służbowym autem. Tak zarabiał w państwowym instytucie

Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, polityk podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości i funkcji zastępcy dyrektora w PORT. Z kolei Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo, a ministerstwo nauki rozpoczęło audyt wykorzystywania transportu służbowego oraz służbowych kart płatniczych we wszystkich instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zlecił go minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.