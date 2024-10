Zrobili czystki. Minister Maciej Gdula zapowiadał audyt, który nie istniał i nie istnieje

Profesor odchodzi, zaczyna się burza

Na czele ośrodka - od 2021 r. do czerwca br. - stał jego założyciel prof. Piotr Sankowski. To informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. To jedyny polski naukowiec, który otrzymał cztery prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.