W co gra prezydent? Echa propozycji zmian w Sądzie Najwyższym

Jak donosi Onet.pl, politycy opozycji podejrzewają jednak, że za projektem prezydenta mogą stać zupełnie inne pobudki. Przypominają w tym kontekście jego weta dla ustaw wprowadzających zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Otworzyło mu to wtedy drogę do przedstawienia własnych projektów i ostatecznie osiągnięcia postawionego sobie celu, w tym do utworzenia Izby Dyscyplinarnej w SN. Jeśli jego ustawa, faktycznie doprowadziłaby do odblokowania środków na Krajowy Plan Odbudowy, to jego pozycja w chłodnych relacjach z Jarosławem Kaczyńskim mogłaby się znacznie umocnić.