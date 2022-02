Prezydent Duda w Brukseli o sądach

Komisja Europejska latem 2021 r. niemal w ostatniej chwili wstrzymała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), gdy okazało się, że Polska nie szykuje się do wdrożenia decyzji TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. A von der Leyen w październiku publicznie postawiła polskim władzom trzy warunki: jasne zobowiązanie w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zobowiązanie do zmiany systemu dyscyplinarnego, rozpoczęcie procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania. Polska ich nie spełniła, a zatem KPO nie został zatwierdzony do końca 2021 r.. A to oznaczało utratę przez Polskę prawa do zaliczkowej wypłaty 13 proc. KPO, czyli 3,1 mld euro dotacji oraz 3,1 mld oraz 1,6 mld tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy.