Duda rozmawiał z szefem NATO. Stoltenberg: Krytyczny moment. Możliwe wysłanie grup bojowych

Zaznaczył, że w jego ocenie "to powinno nastąpić". - Najlepiej byłoby, gdyby to były siły jak najbardziej międzynarodowe. Dziś polscy żołnierze w ramach tej obecności przebywają na Łotwie, w Rumunii. My to realizujemy i uważamy, że to jest bardzo ważna sprawa - mówił prezydent.