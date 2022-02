Andrzej Duda z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Amerykanie wzmocnią swoją obecność w Polsce

W środę rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby poinformował, że prezydent oe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych 2 tys. żołnierzy do Polski i Niemiec oraz tysiąca do Rumunii. - To wyraźny sygnał, że jesteśmy gotowi do obrony przed agresją. Do Polski i Niemiec trafi 2 tys. żołnierzy. Większość z nich będzie w Polsce - powiedział.