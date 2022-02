Jest porozumienie ws. Turowa? Będzie wspólna konferencja

Informację o porozumieniu polskich i czeskich negocjatorów jako pierwszy podał PAP powołując się na źródło zbliżone do sprawy, dotarła do nich również Wirtualna Polska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do porozumienia doszło w środę wieczorem. Na czele polskiego zespołu negocjacyjnego stała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.