Finansowy ból głowy Morawieckiego. Zestawienie kar dla Polski

To kolejna już kara nałożona przez TSUE na państwo polskie. Wcześniej Trybunał zdecydował o nałożeniu na Polskę sankcji za niestosowanie się do wyroków ws. Puszczy Białowieskiej oraz funkcjonowania Elektrowni Turów. W pierwszym przypadku TSUE zobowiązał rząd do wpłacania do unijnej kasy 100 tysięcy euro dziennie, w drugim to kwota 500 tysięcy euro dziennie.