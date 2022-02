"Nie poprzemy kapitulacji przed UE". Ziobryści oceniają projekt prezydenta

- Wygląda na to, że prezydent wetuje własną ustawę z 2017 roku - mówi nam osoba z otoczenia ministra sprawiedliwości. - Test bezstronności, o którym mówił prezydent Duda, to będzie poniżenie sędziów. Wygląda to na pełny akt kapitulacji przed instytucjami UE. Ale będziemy to analizować i zgłaszać poprawki - dodaje rozmówca Wirtualnej Polski.