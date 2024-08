W Chicago demokraci zaprezentowali się jak partia zdolna wygrać z Trumpem [OPINIA]

Dla republikanów wolność oznaczała takie kwestie jak niskie podatki, brak regulacji dotyczących prowadzenia biznesu, wolność rodziców do religijnej edukacji swoich dzieci, wolność do posiadania i noszenia broni. Demokraci w trakcie konwencji przekonywali, że republikańska troska o wolność jest fałszywa, że gdy republikanie mówią o wolności, to - jak określił to kandydat na wiceprezydenta Tim Waltz - tak naprawdę mają na myśli "wolność państwa, by wejść do gabinetu lekarskiego" i dyktować kobiecie, jakie decyzje ma tam podejmować.