Efekt Kamali. Wystarczyły dwa tygodnie, a w amerykańskiej kampanii zmieniło się wszystko [OPINIA]

Wielu republikanów wyraźnie było zażenowanych podobnym atakiem na kandydatkę demokratów. Były gubernator Maryland, Larry Hogan, walczący w tych wyborach o wejście do Senatu, wprost odciął się od słów Trumpa. Senator z Montany Steve Daines, koordynujący kampanię republikanów do Senatu, powiedział, że wolałby, by Trump skupił się na krytyce politycznych pozycji Harris. Republikański gubernator raczej liberalnego stanu New Hampshire, Chris Sununu, napisał w "The New York Timesie", że jeśli Trump chce wygrać wybory, to musi zacząć odnosić się do realnych problemów Amerykanów, a nie skupiać się na osobistych atakach na przeciwników.