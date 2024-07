Koniec spekulacji. Obama zabrał głos ws. wyborów w USA

Jest nagranie wideo

"Zadzwoniliśmy, żeby ci powiedzieć, że Michelle i ja z ogromną dumą popieramy cię i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by przeprowadzić cię przez te wybory do Gabinetu Owalnego" - z entuzjazmem powiedział Obama, co zarejestrowano w nagraniu wideo.