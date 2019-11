USA. Nie żyje 16-letni sprawca strzelaniny w szkole w Kalifornii

16-letni uczeń szkoły średniej w kalifornijskiej miejscowości Santa Clarita, który w czwartek otworzył ogień do swoich kolegów, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Motywy jego działania pozostają nieznane.

W czwartek uzbrojony Nathaniel Berhow wkroczył do szkoły i otworzył ogień do swoich kolegów. Ranił pięć osób, po czym postrzelił się w głowę. Nastolatek w stanie krytycznym trafił do szpitala w stanie krytycznym. W piątek chłopak zmarł.