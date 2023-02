USA. Egzekucja wykonana. Zabił kobietę i trójkę dzieci

26 listopada 2004 roku mężczyzna udał się do Kalifornii. 3 grudnia zgłoszono zaginięcie Rowe. Funkcjonariusze odnaleźli ciało kobiety i jej dzieci. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że do morderstwa doszło na kilka dni przed makabrycznym odkryciem - 58-letni skazany miał przebywać wówczas w innym stanie. Prokurator Bob McCulloch wskazał jednak, że Rowe i jej dzieci mogli zostać zastrzeleni nawet dwa lub trzy tygodnie wcześniej. McCulloch w rozmowie z amerykańską agencją Associated Press uzasadniał, że kobieta od 22 lub 23 listopada nie kontaktowała się z nikim telefonicznie, a na co dzień wykonywała wiele połączeń i często pisała smsy.