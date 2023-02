Ogromny wybuch w Donbasie. Pożar widziany z wielu kilometrów [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 349. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na terenach Donbasu trwają ciężkie walki. We wtorek wieczorem doszło do ogromnego wybuchu w okolicach okupowanej Makiejewki w obwodzie donieckim. Pożar widziany był z wielu kilometrów. Według propagandowych przekazów rosyjskich mediów w ogniu stanął gazociąg po ataku ukraińskich wojsk. Kijów dotychczas nie skomentował tych informacji. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.