Rosjanie idą po trupach. Mogą tracić nawet 100 tys. ludzi miesięcznie

- Kreml może poświęcić ponad 100 tys. zmobilizowanych Rosjan w ciągu roku, ale już teraz widać, że mogą rzucić na rzeź również 100 tysięcy w ciągu miesiąca. To naprawdę są w Rosji niezmierzone zasoby, bo 100 tysięcy dla takiego kraju to niewiele, to jedna osoba na tysiąc - powiedział Switan. Ocenił, że takich ofiar "nikt w Rosji nawet nie zauważa".